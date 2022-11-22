مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

أكد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن فريقه سيخوض مباراة اليابان بدون لاعبه ليروي ساني للإصابة.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه اليابان غدا الأربعاء في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات الجولة الخامسة في ملعب خليفة الدولي.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "حظينا بتدريبات جيدة خلال الأيام الماضية وهذا كان جيدا قبل انطلاق البطولة".

أخبار متعلقة:
الأخطبوط أوتشوا تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم

وواصل "نخوض البطولة بشكل إيجابي ويسعدنا أن البطولة بدأت أخيرا".

اقرأ أيضا - كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟

وأكمل "ما أستطيع قوله أن مانويل نوير سيكون في التشكيل الأساسي، من المحزن أن ليروي ساني لن يكون معنا غدا فهو يستطيع تحديد نتيجة المباريات بإمكانياته ونتمنى أن يلعب في المباراة الثانية الأحد المقبل".

وعن توقعاته في البطولة قال: "كل المنتخبات الكبيرة أتت إلى هنا لتحظى بأقصى نجاح ممكن".

وأردف "نحن نتحلى بالإيجابية ويجب أن ندفع أنفسنا لأقصى شيء ممكن في كل مباراة، ويمكن أن نتوقع ذلك من اللاعبين".

اقرأ: كرنفال كأس العالم – في الجول يضع 831 لاعبا و32 مدربا تحت تصرفك

أما عن توماس مولر فقال: "هو بالتأكيد أحد خياراتنا لمباراة الغد، لقد خاض تدريبا رائعا اليوم ونحن سعداء بسببه، فهو يزيد اختياراتنا في المباراة".

واختتم فليك مؤتمره الصحفي قائلا: "أنا معجب بالكرة اليابانية، دايتشي كامادا يحظى مع فرانكفورت بموسم استثنائي، وواتارو إندو أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الألماني مع فرانكفورت، إنها مهمة كبيرة ولكنا استعدينا جيدا".

ألمانيا اليابان كأس العالم فليك
نرشح لكم
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم الأخطبوط أوتشوا الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي مؤتمر سايس: سعداء بعودة زياش.. نواجه ضغوطات ولكن لدينا مسؤولية أكبر
أخر الأخبار
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة 6 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا 10 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا 19 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير 37 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم 43 دقيقة | قطر 2022
تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم 47 دقيقة | قطر 2022
الأخطبوط أوتشوا 53 دقيقة | قطر 2022
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق