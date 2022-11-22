مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير

أكد هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن فريقه سيخوض مباراة اليابان بدون لاعبه ليروي ساني للإصابة.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه اليابان غدا الأربعاء في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات الجولة الخامسة في ملعب خليفة الدولي.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "حظينا بتدريبات جيدة خلال الأيام الماضية وهذا كان جيدا قبل انطلاق البطولة".

وواصل "نخوض البطولة بشكل إيجابي ويسعدنا أن البطولة بدأت أخيرا".

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وأكمل "ما أستطيع قوله أن مانويل نوير سيكون في التشكيل الأساسي، من المحزن أن ليروي ساني لن يكون معنا غدا فهو يستطيع تحديد نتيجة المباريات بإمكانياته ونتمنى أن يلعب في المباراة الثانية الأحد المقبل".

وعن توقعاته في البطولة قال: "كل المنتخبات الكبيرة أتت إلى هنا لتحظى بأقصى نجاح ممكن".

وأردف "نحن نتحلى بالإيجابية ويجب أن ندفع أنفسنا لأقصى شيء ممكن في كل مباراة، ويمكن أن نتوقع ذلك من اللاعبين".

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أما عن توماس مولر فقال: "هو بالتأكيد أحد خياراتنا لمباراة الغد، لقد خاض تدريبا رائعا اليوم ونحن سعداء بسببه، فهو يزيد اختياراتنا في المباراة".

واختتم فليك مؤتمره الصحفي قائلا: "أنا معجب بالكرة اليابانية، دايتشي كامادا يحظى مع فرانكفورت بموسم استثنائي، وواتارو إندو أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الألماني مع فرانكفورت، إنها مهمة كبيرة ولكنا استعدينا جيدا".