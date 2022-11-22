تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم

يقود كريج جودوين هجوم أستراليا أمام فرنسا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في كأس العالم.

ويحرس مات ريان عرين منتخب أستراليا، بينما يتواجد أرون موي في خط الوسط.

وجاء تشكيل منتخب أستراليا كالآتي:

حراسة المرمى: مات ريان

الدفاع: ناثانييل أتكينسون - هاري ساوتر - كاي رولز - عزيز بيهيتش

الوسط: أرون موي - رايلي ماكجري - جاكسون إرفين

الهجوم: ماثيو ليكي - ميتشل دوك - كريج جودوين

ويقع منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا وتونس والدنمارك.

ويلعب منتخب أستراليا كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

ويشارك المنتخب الأسترالي للمرة الخامسة على التوالي في منافسات كأس العالم.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب أستراليا هو الوصول إلى ثمن نهائي نسخة 2006.