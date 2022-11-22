تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 20:05
كتب : FilGoal
أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل فريقه لملاقاة أستراليا اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس العالم 2022.
ويلعب منتخب فرنسا أمام أستراليا في ملعب الجنوب ضمن منافسات المجموعة الرابعة في المونديال.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
في الدفاع: لوكاس هيرنانديز- إبراهيما كوناتي- دايوت أوباميكانو- بنجامين بافارد
في الوسط الدفاعي: أدريان رابيوت- أوريلين تشواميني
في الوسط الهجومي: كيليان مابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي
في الهجوم: أوليفييه جيرو
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