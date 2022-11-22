انتهت نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (76)-(88) الاتحاد.. الأخضر يحسم الذهاب

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

والتر هودج - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وكان فريق الأهلي تحت 16 عاما قد فاز على الاتحاد بنتيجة 80-65.

----------------

88-76 نهاية المباراة

82-74 ومتبقي 47 ثانية

79-72 تقدم الاتحاد مستمر ومتبقي 1:16

76-72 للاتحاد ومتبقي 2:07

73-68 عمرو الجندي يرد بثلاثية ومتبقيق 4:39

73-65 ثلاثية من الاتحاد توسع الفارق

68-63 الاتحاد متقدم بـ 5 نقاط ومتبقي 7:23

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

65-58 الأهلي يقلص الفارق

61-50 تفوق سكندري مستمر ومتبقي 3:37

54-44 صحوة سكندرية ومتبقي 8:41

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

48-42 الاتحاد يوسع الفارق مجددا ومتبقي 9 ثواني

37-36 الفارق يتقلص إلى نقطة وتقدم سكندري

36-30 تقدم الاتحاد بثلاثيتين ومتبقي 4:32

28-25 التقدم للاتحاد ومتبقي 7:14

الفترة الثانية

22-21 للأهلي مع نهاية الفترة

منتصف الفترة الأولى وتقدم الأهلي 13-11

10-8 للاتحاد

6-2 للأهلي

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد دوري المرتبط
نرشح لكم
كرة سلة - ليشتعل الإياب.. الاتحاد يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري رجال المرتبط كرة سلة - مرتبط الأهلي يهزم الاتحاد في مواجهة الذهاب كرة سلة - رئيس الاتحاد: إيقاف البعض من جمهور الأهلي والزمالك.. وعقوبة على أحمد مرعي كرة سلة - غرامات وحرمان وتحقيق مع أوجستي.. الاتحاد يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في نهائي دوري المرتبط.. القنوات الناقلة كرة سلة - الاتحاد يفوز على الجزيرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي دوري المرتبط كرة سلة – الأهلي يكرر الفوز على الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط.. وطرد أوجستي كرة سلة - لأول مرة في التاريخ.. إسبانيا في صدارة التصنيف العالمي
أخر الأخبار
كرة سلة - ليشتعل الإياب.. الاتحاد يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري رجال المرتبط 12 دقيقة | كرة سلة
جيرو يسجل للمرة الثانية في كأس العالم 27 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر براين رويز: نافاس يعطينا الكثير من الثقة.. والآن نحلم بشكل كبير 27 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر إنريكي: كوستاريكا تملك خبرة كأس العالم.. ولهذا السبب استبعدت جايا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - ليفاندوفسكي: شكرا على الدعم.. وأعتذر على ركلة الجزاء الضائعة 35 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب كوستاريكا: بدأنا لعب كأس العالم منذ فترة طويلة 49 دقيقة | قطر 2022
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق