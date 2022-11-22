انتهت نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (76)-(88) الاتحاد.. الأخضر يحسم الذهاب

يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وكان فريق الأهلي تحت 16 عاما قد فاز على الاتحاد بنتيجة 80-65.

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88-76 نهاية المباراة

82-74 ومتبقي 47 ثانية

79-72 تقدم الاتحاد مستمر ومتبقي 1:16

76-72 للاتحاد ومتبقي 2:07

73-68 عمرو الجندي يرد بثلاثية ومتبقيق 4:39

73-65 ثلاثية من الاتحاد توسع الفارق

68-63 الاتحاد متقدم بـ 5 نقاط ومتبقي 7:23

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

65-58 الأهلي يقلص الفارق

61-50 تفوق سكندري مستمر ومتبقي 3:37

54-44 صحوة سكندرية ومتبقي 8:41

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

48-42 الاتحاد يوسع الفارق مجددا ومتبقي 9 ثواني

37-36 الفارق يتقلص إلى نقطة وتقدم سكندري

36-30 تقدم الاتحاد بثلاثيتين ومتبقي 4:32

28-25 التقدم للاتحاد ومتبقي 7:14

الفترة الثانية

22-21 للأهلي مع نهاية الفترة

منتصف الفترة الأولى وتقدم الأهلي 13-11

10-8 للاتحاد

6-2 للأهلي

الفترة الأولى

انطلاق المباراة