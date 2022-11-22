انتهت نهائي دوري مرتبط السلة - الأهلي (76)-(88) الاتحاد.. الأخضر يحسم الذهاب
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:44
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في ذهاب نهائي دوري المرتبط.
وكان فريق الأهلي تحت 16 عاما قد فاز على الاتحاد بنتيجة 80-65.
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88-76 نهاية المباراة
82-74 ومتبقي 47 ثانية
79-72 تقدم الاتحاد مستمر ومتبقي 1:16
76-72 للاتحاد ومتبقي 2:07
73-68 عمرو الجندي يرد بثلاثية ومتبقيق 4:39
73-65 ثلاثية من الاتحاد توسع الفارق
68-63 الاتحاد متقدم بـ 5 نقاط ومتبقي 7:23
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
65-58 الأهلي يقلص الفارق
61-50 تفوق سكندري مستمر ومتبقي 3:37
54-44 صحوة سكندرية ومتبقي 8:41
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
48-42 الاتحاد يوسع الفارق مجددا ومتبقي 9 ثواني
37-36 الفارق يتقلص إلى نقطة وتقدم سكندري
36-30 تقدم الاتحاد بثلاثيتين ومتبقي 4:32
28-25 التقدم للاتحاد ومتبقي 7:14
الفترة الثانية
22-21 للأهلي مع نهاية الفترة
منتصف الفترة الأولى وتقدم الأهلي 13-11
10-8 للاتحاد
6-2 للأهلي
الفترة الأولى
انطلاق المباراة