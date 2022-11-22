مؤتمر سايس: سعداء بعودة زياش.. نواجه ضغوطات ولكن لدينا مسؤولية أكبر

أعرب رومان سايس لاعب منتخب المغرب عن سعادته بعودة حكيم زياش إلى المنتخب مجددا.

رومان سايس النادي : بشكتاش المغرب

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا في الثانية عشر ظهر غدا الأربعاء في افتتاح مباريات المجموعة السادسة.

وقال سايس في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة عندما نواجه فريقا بحجم كرواتيا، المباراة الأولى في أي بطولة تكون عاملا مهما ويمكن أن تحدد مصير الفرق".

وأضاف "سنبذل كل جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا، تدربنا بجد وهدفنا تقديم نتيجة إيجابية".

وكشف سايس "نعم نواجه ضغوطات ولكن ذلك يجعل لدينا مسؤولية أكبر، نحمل آمال شعب بأكمله، هناك بعض الإصابات وكما قلت الخبرة التي حصلنا عليها من كأس العالم الماضية جعلتني أؤمن أن المباراة الافتتاحية مهمة جدا لمصير الفريق".

وتابع"نتحدث مع بعضنا البعض من أجل تحقيق المستحيل، والكل سيلعب ويقدم أفضل ما لديه".

وواصل لاعب المغرب "نشعر بسعادة كبيرة بسبب انضمام زياش مرة أخرى، هو لاعب أساسي وصديق مقرب للجميع، هو أراد أن ينضم للمنتخب الوطني ونحن أيضا".

وأضاف "حضرنا لكأس العالم بشكل جيد وعلينا عكس كل الأمور الإيجابية التي حققناها من المباراة الودية في المواجهات المقبلة".

وبسؤاله عن فوز السعودية قال: "شعرت بكثير من السعادة لرينار وتمنيت له التوفيق قبل المباراة، هو ساعد المغرب من قبل للسير على الطريق الصحيح، وتحقيق تلك النتيجة يمنحنا كثير من الأمر ويثبت أن كل شيء ممكن في كرة القدم".

واختتم سايس تصريحاته "السعودية أرتنا الطريق ويبقى لنا السير على نفس الخطوات غدا أمام كرواتيا".