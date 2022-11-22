كرنفال في الجول - "أفضل حارس في تونس".. تعرف أكثر على أيمن دحمان

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

أيمن دحمان - الدنمارك × تونس

5 تصديات وتعادل سلبي حصدت به تونس النقطة الأولى في كأس العالم 2022 بفضل تألق أيمن دحمان.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تونس والدنمارك في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم لحساب المجموعة الرابعة.

قبل 2022 لم يعرف أيمن الطريق لحراسة مرمى نسور قرطاج بشكل أساسي.

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وبدأ المشوار الدولي في يونيو الماضي وخاض حتى مباراة اليوم 5 بقميص النسور التونسية.

وتساوى دحمان مع محمد العويس حارس السعودية كأكثر حراس تصديا في كأس العالم 2022 حتى الآن.

الأرقام تكشف تألق دحمان أمام الفايكينج اليوم:

تصديات: 5

تصدي لتسديدات من خارج الـ 18: 2

دقة تمريرات: 65%

تشتيت صحيح للكرة: 1

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وحصل منتخب تونس على نقطة من فريق أوروبي لأول مرة منذ 20 عاما.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتصدرا المجموعة الرابعة حتى خوض مباراة فرنسا ضد أستراليا.

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