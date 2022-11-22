متحف كأس العالم - قناع إيفان كافيديس.. تعرف أكثر على مقتنيات المونديال التاريخية

احتفل إيفان كافيديس لاعب منتخب الإكوادور بالهدف الذي سجله في شباك كوستاريكا في كأس العالم 2006 بطريقة غريبة.

وارتدى كافيديس أحد الأقنعة ليحتفل بالهدف وسط تعجب من الجميع.

وبعد ذلك كشف كافيدس أن القناع الذي ارتداه كان تخليدا لذكرى زميله المتوفي أوتيلينو تينوريو.

ويعد هذا القناع أحد مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تتستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

وللذهاب في رحلة داخل متحف كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا