متحف كأس العالم - قناع إيفان كافيديس.. تعرف أكثر على مقتنيات المونديال التاريخية
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:14
كتب : FilGoal
احتفل إيفان كافيديس لاعب منتخب الإكوادور بالهدف الذي سجله في شباك كوستاريكا في كأس العالم 2006 بطريقة غريبة.
وارتدى كافيديس أحد الأقنعة ليحتفل بالهدف وسط تعجب من الجميع.
وبعد ذلك كشف كافيدس أن القناع الذي ارتداه كان تخليدا لذكرى زميله المتوفي أوتيلينو تينوريو.
ويعد هذا القناع أحد مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف كأس العالم تتستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
وللذهاب في رحلة داخل متحف كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا
نرشح لكم
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم الأخطبوط أوتشوا الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا 17 دقيقة | قطر 2022
الأخطبوط أوتشوا 52 دقيقة | قطر 2022