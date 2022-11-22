بعد فوز السعودية على الأرجنتين.. لاعبو الشباب يفاجئون إيفر بانيجا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

بانيجا وميسي

فاجئ لاعبو نادي الشباب السعودي زميلهم الدولي الأرجنتيني السابق إيفر بانيجا عقب مباراة السعودية والأرجنتين.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا على حساب نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتجمع عدد من لاعبي نادي الشباب وذهبوا لغرفة بانيجا للاحتفال عقب فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين.

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ولعب بانيجا 65 مباراة دولية بقميص الأرجنتين وسجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.

ويرتدي صاحب الـ 34 عاما قميص نادي الشباب منذ صيف 2020 قادما من إشبيليه الإسباني.

ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

وحصد منتخب السعودية الثلاث نقاط الأولى في انتظار باقي مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي للمجموعة.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

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