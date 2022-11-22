مؤتمر داليتش: رأينا السعودية وتونس اليوم.. لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

شدد زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا على أنه يجب الحذر عند مواجهة المغرب، مشيرا إلى أن كل المباريات صعبة في كأس العالم.

ويلعب منتخب كرواتيا مع المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022 والمقام في قطر.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "شاهدنا فوز السعودية على الأرجنتين، وتعادل تونس مع الدنمارك. لا توجد مباريات سهلة".

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وأضاف "نتوقع مباراة صعبة ونقدرهم ونحترمهم. الجميع استعد ويلعب بشكل جيد والمفاجآت ممكنة، سنأتي متحمسين قدر الإمكان مع احترام كبير لخصمنا".

وتابع "لقد قمنا بتحليلهم ونعرفهم جيدا، إنه فريق رائع بأفراد ممتازين مثل زياش ومزراوي وحكيمي. لن أعلق على رحيل وحيد خليلوزيتش، صنع منتخبا رائعا. سيكون لديهم دافعا كبيرا".

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وواصل "استخدمنا الوقت للتكيف مع الظروف التي تنتظرنا، راض تماما عما فعلناه فلقد عمل الفريق بجد وهذا هو أهم شيء. قلنا أن لدينا بعض المعضلات، اخترنا أعلى جودة لدينا من حيث الطاقة والرشاقة والسرعة لذلك سيكون الفريق بالتأكيد على المستوى.لدينا الكثير من الخبرة في الفريق والكثير من الشباب وهذا المزيج جيد".

واستطرد "يُنظر إلينا بشكل مختلف عما كان عليه الحال في روسيا في 2018. لكننا نعرف طريقتنا ونريد أن نذهب خطوة بخطوة. ندرك قيمتنا لكن يجب أن نكون واقعيين وموضوعيين ونستعد لكل خصم. أعلم أن التوقعات كبيرة لكننا لن نقع في مثل هذا الفخ".

وأتم "أنا لا أحب الضوضاء، أحب السلام لكني أدرك أن كرواتيا أصبحت مهمة في العالم. وأنا على علم بذلك. المباراة ضد المغرب مهمة بالنسبة لنا، ليست حاسمة ولكنها مهمة".

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المغرب وبلجيكا وكندا.

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