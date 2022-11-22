وصل لـ14 دقيقة.. سر الوقت بدل من الضائع الكبير في كأس العالم 2022
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:52
كتب : FilGoal
8 و10 و12 بل 14 دقيقة وكأنه شوط إضافي، هكذا كان الوقت المحتسب بدل من الضائع في مباريات كأس العالم 2022 حتى الآن.
وقت بدا كبيرا وغير معتاد لجماهير كرة القدم على عكس لو يتم احتسابه بسبب إصابة أو توقف اللقاء لشيء قهري.
فما هو السر؟
بييرلويجي كولينا الحكم الإيطالي الشهير هو السبب.
شاهد الفيديو لتعرف القصة
video:1 حالة من الاندهاش انتابت متابعي مونديال قطر بسبب احتساب وقت بدل ضائع كبير.🙄
57 دقيقة وقت بدل ضائع إجمالا في أول 4 مباريات فقط.
كولينا رئيس لجنة حكام فيفا يوضح الأمر، وكيف يتم ذلك؟
ولكن، هل أصبحنا نلعب 90 دقيقة كاملة بعد النظام الجديد لاحتساب الوقت الضائع؟ pic.twitter.com/5Ru0FasKak
حالة من الاندهاش انتابت متابعي مونديال قطر بسبب احتساب وقت بدل ضائع كبير.🙄
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