وصل لـ14 دقيقة.. سر الوقت بدل من الضائع الكبير في كأس العالم 2022

8 و10 و12 بل 14 دقيقة وكأنه شوط إضافي، هكذا كان الوقت المحتسب بدل من الضائع في مباريات كأس العالم 2022 حتى الآن.

وقت بدا كبيرا وغير معتاد لجماهير كرة القدم على عكس لو يتم احتسابه بسبب إصابة أو توقف اللقاء لشيء قهري.

فما هو السر؟

بييرلويجي كولينا الحكم الإيطالي الشهير هو السبب.

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