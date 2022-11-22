رقم قياسي في حالات التسلل.. كيف تفوقت السعودية على الأرجنتين بـ كأس العالم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:47

كتب : إسلام أحمد

ميسي أمام السعودية

"واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم" هكذا وصف موقع theanalyst فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

فوز الصقور الخضر لم يأت بضربة حظ حسبما يعتقد البعض لكن جاء نتيجة أداء دفاعي مميز في الشوط الأول استمر حتى النهاية.

أخبار متعلقة:
بعد الفوز على الأرجنتين.. السعودية تمنح إجازة الأربعاء لجميع الموظفين دي ماريا: كان بإمكاننا الفوز على السعودية 5-0 بسهولة.. هاجموا مرتين وسجلوهم ميسي: لا أعذار.. علينا أن نتحد ونتخطى ما حدث أمام السعودية اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز السعودية على الأرجنتين جيدا؟

10 دقائق فقط وتقدم ميسي بهدف أول من ركلة جزاء.

وأصبح ميسي أول لاعب أرجنتيني يسجل في 4 نسخ مختلفة بكأس العالم (2006 و2014 و2018 و2022).

وثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ التانجو (35 عاما و151 يوما) بعد مارتن باليرمو الذي سجل أمام اليونان في 2010 بعمر (36 عاما و227 يوما).

كل ذلك لم يدُم بسبب دفاع السعودية المتقدم.

في أول 32 دقيقة وقع منتخب الأرجنتين في مصيدة التسلل 6 مرات (أكثر من أي منتخب آخر في مباراة واحدة بكأس العالم 2018).

وسجل منتخب الأرجنتين 3 أهداف ألغيت بداعي التسلل في الدقائق الأولى.

شوط أول انتهى بسقوط لاعبي التانجو في فخ التسلل في 7 مرات.

مع نهاية اللقاء، سقط الأرجنتين في مصيدة التسلل 10 مرات ضد السعودية كرقم قياسي في كأس العالم منذ بدء الاعتماد على تقنية الفيديو من النسخة الماضية.

قبل ذلك في 2018 كان أكبر رقم هو 5 في مباراة واحدة، في مباراتي (ألمانيا ضد السويد في 2018 وبيرو ضد الدنمارك في 2018).

الصورة توضح أن 9 حالات تسلل في اللقاء جاءت قبل الثلث الدفاعي لمنتخب السعودية وواحدة فقط داخل منطقة الجزاء.

Image

ما ساعد السعودية في ذلك هو تقارب الخطوط بين لاعبي الصقور الخضر في الشوط الأول.

وهو ما توضحه خريطة تمركز لاعبي السعودية في أول 45 دقيقة.

Image

دفاع السعودية المتقدم منعه من تقديم أي إضافة هجومية إذ لم يسددوا أي كرة في الشوط الأول بعد مباراتي ألمانيا في 2002 وفرنسا في 1998.

وبالنسبة للأرجنتين تلك المرة الثانية التي لم يستقبل فيها منتخب التانجو أي تسديدة على مرماه خلال الشوط الأول منذ اليونان في 2010.

في الشوط الثاني تغيرت الأوضاع.

الشهري أصبح أول لاعب يسجل هدفا للسعودية أمام فريق حصد من قبل لقب كأس العالم، وهو ما جاء من أول تسديدة للأخضر في اللقاء.

وبعد 4 دقائق قلب سالم الدوسري النتيجة بهدف ثانٍ رائع.

في المباراة أجرى المنتخب السعودي 95 تدخلا دفاعيا، سواء عرقلات أو تدخلات أو تصديات أو تشتيت أو قطع مسار الكرة.

24 في نصف ملعب الأرجنتين، وهو ما يُظهر أن المنتخب السعودي لم يرتكن طيلة اللقاء للدفاع من منتصف ملعبه.

Image

ما ميّز السعودية أيضا هو عدم ارتكاب أخطاء على حدود منطقة الجزاء، فارتكب المنتخب 7 من أصل 21 في منتصف ملعبه ولم تهدد أي منها مرماه سوى ركلة الجزاء.

Image

وأصبح المنتخب السعودي تاريخيا أول فريق يحقق الفوز بأقل عدد من الأهداف المتوقعة منذ بدء الإحصائيات في كأس العالم منذ عام 1966.

فوصلت أهداف السعودية المتوقعة في المباراة لـ 0.14 وفازوا على الأرجنتين.

Image

السعودية انتصرت وحققت المفاجأة والتي ستكتمل حال عرف الصقور الخضر التأهل للدور المقبل من المونديال لتكرار إنجاز 1994.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

السعودية الأرجنتين كأس العالم أرقام
نرشح لكم
مؤتمر الركراكي: من الخطأ التركيز على مودريتش فقط.. وانتصار السعودية يعيد توازن كرة القدم كرنفال في الجول - "أفضل حارس في تونس".. تعرف أكثر على أيمن دحمان متحف كأس العالم - قناع إيفان كافيديس.. تعرف أكثر على مقتنيات المونديال التاريخية بعد فوز السعودية على الأرجنتين.. لاعبو الشباب يفاجئون إيفر بانيجا مؤتمر داليتش: رأينا السعودية وتونس اليوم.. لا تواجد مباريات سهلة في كأس العالم وصل لـ14 دقيقة.. سر الوقت بدل من الضائع الكبير في كأس العالم 2022 إريكسن: هذا سبب تأثري في لقاء تونس.. والجمهور صنع الفارق معهم كرنفال كأس العالم - لعب كل الدقائق ويعشق تشيلسي.. تعرف أكثر على العيدوني نجم تونس
أخر الأخبار
مؤتمر الركراكي: من الخطأ التركيز على مودريتش فقط.. وانتصار السعودية يعيد توازن كرة القدم 2 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - "أفضل حارس في تونس".. تعرف أكثر على أيمن دحمان 3 دقيقة | قطر 2022
متحف كأس العالم - قناع إيفان كافيديس.. تعرف أكثر على مقتنيات المونديال التاريخية 4 دقيقة | قطر 2022
بعد فوز السعودية على الأرجنتين.. لاعبو الشباب يفاجئون إيفر بانيجا 8 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر داليتش: رأينا السعودية وتونس اليوم.. لا تواجد مباريات سهلة في كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
وصل لـ14 دقيقة.. سر الوقت بدل من الضائع الكبير في كأس العالم 2022 26 دقيقة | قطر 2022
رقم قياسي في حالات التسلل.. كيف تفوقت السعودية على الأرجنتين بـ كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
إريكسن: هذا سبب تأثري في لقاء تونس.. والجمهور صنع الفارق معهم 38 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق