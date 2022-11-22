إريكسن: هذا سبب تأثري في لقاء تونس.. والجمهور صنع الفارق معهم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

كشف كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك سبب تأثره في بداية مباراة بلاده أمام تونس التي أقيمت اليوم.

كريستيان إريكسن

النادي : مانشستر يونايتد

الدنمارك
تونس

وتعادل منتخب تونس سلبيا مع الدنمارك اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث إريكسن عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "الطريق كان طويلا للتأهل لكأس العالم والآن نحن هنا".

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وكشف "نعم كنت متأثرا في بداية المباراة وفكرت فيما حدث في السنة ونصف الأخيرة والآن عدت وهنا في البطولة وأحاسيس مختلفة ولكنني سعيد بالعودة".

وكان إريكسن سقط في لقاء الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب أزمة قلبية واضطر للعودة للملاعب وهو يضع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وتحدث إريكسن عن المباراة قائلا: "مباراة صعبة جدا وكنا نعرف رغبة الفريق التونسي في الفوز وخاصة بالدعم الجماهيري الكبير لهم".

وأتم "كنا نستطيع تقديم أفضل ولكننا كان ينقصنا اللمسة الأخيرة وسنقبل التعادل".

ويلعب منتخب الدنمارك مع تونس في المجموعة الثالثة بجوار فرنسا وأستراليا.

وسيلعب منتخب الدنمارك ضد فرنسا في الجولة الثالثة السبت المقبل.

إريكسن الدنمارك تونس كأس العالم
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