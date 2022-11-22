منتصر الطالبي: لم نعرف كيف نستغل الفرص ضد الدنمارك

ألقى منتصر الطالبي لاعب منتخب تونس باللوم على فريقه لعدم قدرته على استغلال الفرص التي أتيحت له أمام الدنمارك.

وتعادل منتخب تونس سلبيا مع الدنمارك اليوم الثلاثاء في أولى جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث منتصر الطالبي لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "لم نعرف كيف نستغل الفرص".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة لكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة".

وعن مباراة أستراليا المقبلة قال: "أمامنا الآن مباراة هامة ويجب أن نبني على ما قدمناه اليوم ضد الدنمارك".

ويلعب منتخب تونس ضد أستراليا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من المونديال.

وتضم المجموعة مع تونس والدنمارك وأستراليا منتخب فرنسا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع أستراليا في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.