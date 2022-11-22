قائمة بيراميدز - السعيد على رأس اللاعبين لمواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز غدا الأربعاء ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويعود الدوري المصري للاستئناف غدا الأربعاء بـ3 مباريات، بيراميدز ضد البنك الأهلي.

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وفاركو ضد الإسماعيلي وفيوتشر ضد أسوان.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمد صادق – محمود عبد العاطي – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – محمود صابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي – دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

البنك الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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