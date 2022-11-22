كأس العالم - العيدوني رجل مباراة تونس والدنمارك
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 18:14
كتب : FilGoal
فاز عيسى العيدوني لاعب وسط منتخب تونس بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدنمارك.
عيسى العيدوني
النادي : فرينكفاروزي
وتعادل منتخب تونس سلبيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.
وتفوق العيدوني على باقي لاعبي المنتخبين، ليحصل على جائزة رجل المباراة.
عيسى العيدوني يلعب مع فريق فيرينتسفاروشي المجري.
لعب عيسى العيدوني 88 دقيقة في المباراة، ولمس الكرة 63 مرة.
مرر العيدوني 45 تمريرة من بينها 37 بشكل صحيح بنسبة نجاح 82%.
وكان له 6 تدخلات أرضية من بينها 5 بشكل صحيح.
وأبعد العيدوني 3 فرص خطيرة من أمام مرمى تونس.
وأيضا كان للاعب وسط منتخب تونس محاولة واحدة على مرمى الدنمارك.
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