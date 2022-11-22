مران الزمالك - انتظام زيزو في التدريبات.. ومشاركة الوردي وفتوح بشكل طبيعي

انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان زيز قد حصل على راحة من مران أمس بقرار من الجهاز الفني عقب عودته من صفوف منتخب مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وقاد روي أجواش المدرب البرتغالي تدريبات الزمالك في ظل غياب جوسفالدو فيريرا المدير الفني الذي سافر إلى بلاده من أجل حضور مراسم جنازة نجل زوجته.

كما شهدت التدريبات مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

وأنهى أحمد فتوح الظهير البرنامج التأهيلي الخاص به الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة في وجه القدم.

وشارك المغربي زكريا الوردي بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية بعدما خضع لبرنامج تدريبي خاص.

وكان الوردي خضع لتدريبات خاصة خلال مران أمس دون المشاركة في التقسيمة، قبل أن يشارك في مران اليوم كاملا استعدادا للفترة المقبلة.

وظهر فتوح بحالة فنية جيدة خلال المران بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، ليتأكد جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية لمباريات الزمالك المقبلة.

بينما واصل إبراهيما نداي ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجهما التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وطالب أجواش اللاعبين العمل بجدية استعدادا للمرحلة المقبلة وأنهم على قدر المسؤولية ويجب أن يكونوا أكثر ثقة في أنفسهم.