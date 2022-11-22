كرنفال كأس العالم - "ظهير أيمن وأيسر بنفس الكفاءة".. تعرف أكثر على ياسر الشهراني

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية أمام الأرجنتين

قدّم ياسر الشهراني ظهير أيسر منتخب السعودية مباراة كبيرة أمام الأرجنتين قبل تعرضه لإصابة قوية في نهاية اللقاء في كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وتكشف الأرقام تفوق ظهير السعودي في لقاء التانجو:

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الأكثر تشتيتا للكرة (6)

الأكثر قطعا لمسار الكرة (6)

أكثر من أوقع الخصم في مصيدة التسلل (4)

استعادة الكرة 5 مرات

3 تدخلات صحيحة

3 فوز بالثنائيات

0 لم يتخطاه الخصم

بحسب صحيفة الرياض السعودية، فإن إصابة الشهراني عبارة عن كسر في الفك مع ضرر في بعض الأسنان.

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ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

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