انتهت في كأس العالم – المكسيك (0) - (0) بولندا.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يلعب منتخب المكسيك ضد نظيره البولندي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتصدرمنتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

ويقدم Filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المكسيك وبولندا.

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نهاية المباراة

ق85 محاولة من راؤول خيمينيز أنقذها دفاع منتخب بولندا

ق78 سيطرة متنبادلة من المنتخبين على مجريات المباراة

ق64 تصدي رائع من تشيزني حارس مرمى بولندا بعد تسديدة قوية من لوزانو

ق55 أتشوا حارس مرمى المكسيك يتألق وينقذ ركلة جزاء سددها ليفاندوفسكي

ق53 لاعبو بولندا يطالبون بركلة جزاء بعد التدخل على روبرت ليفاندوفسكي

ق50 هجمة جديدة خطيرة لمنتخب المكسيك يبعدها تشيزني.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 محاولات مكثفة من منتخب المكسيك بحثا عن تسجيل هدف التقدم في شباك بولندا ولكن دون جدوى

ق35 تشيزني حارس بولندا ينقذ عرضية خطيرة من المنتخب المكسيكي

ق27 خيسوس جاياردو يهدر فرصة جديدة للتسجيل للمنتخب المكسيكي

ق26 فرصة مؤكدة تضيع من المنتخب المكسيكي بعد رأسية هيرفنج لوزانو

ق12 هيكتور هيريرا يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول وكرته الرأسية تعلو المرمى بقليل

ق8 توقف المباراة بعد إصابة سيزار مونتيس لاعب المكسيك بعد كرة مشتركة

ق5 رد سريع لمنتخب بولندا عن طريق ياكوب كامينسكي لكنها طالت وتحولت إلى ركلة ركنية

ق 4 هجمة خطيرة لمنتخب المكسيك وعرضية متقنة لم تجد من يسكنها الشباك

انطلاق المباراة

كأس العالم 2022 منتخب بولندا منتخب المكسيك
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