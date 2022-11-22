دي ماريا: كان بإمكاننا الفوز على السعودية 5-0 بسهولة.. هاجموا مرتين وسجلوهم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

أنخل دي ماريا - الأرجنتين

أعرب أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين عن عدم رضاه من الخسارة أمام السعودية في افتتاح مبارياتهم في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب الأرجنتين أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال دي ماريا في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "كان بإمكاننا الفوز على السعودية بسهولة 5-0".

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وأضاف "هاجموا مرتين أو ثلاثة وسجلوا منهم".

وأوضح دي ماريا "التسلل كان دائما قريبا جدا، ونحن نعمل على ذلك لتصحيح الأمر".

وكان قد تم إلغاء ثلاثة أهداف لمنتخب الأرجنتين في الشوط الأول بسبب التسلل.

وتابع دي ماريا "في مرحلة ما يمكن أن يحدث ذلك، وعلينا تدارك الأمر سريعا".

واختتم نجم الأرجنتين تصريحاته "الآن مواجهة المكسيك قادمة، ونأمل تحقيق النقاط الثلاثة".

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته المقبلة أمام المكسيك في التاسعة مساء السبت المقبل.

ويتأزم موقف المنتخب الأرجنتيني بعد خسارة مباراة الافتتاح.

كأس العالم أنخيل دي ماريا الأرجنتين السعودية
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