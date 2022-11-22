الجبالي: الجماهير نجم المباراة.. وتحسرت كثيرا على الفرصة الضائعة

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

عصام الجبالي - تونس أمام الدنمارك

تحسر عصام الجبالي مهاجم منتخب تونس على ضياع الفرصة التي سنحت له أمام الدنمارك.

وحصد منتخب تونس النقطة الأولى في كأس العالم بالتعادل أمام الدنمارك دون أهداف.

وقال عصام الجبالي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الجماهير نجم المباراة الأول، أشكرهم على دعمهم".

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وأضاف "حصدنا نقطة أمام منتخب قوي، عرفنا كيف ندخل المباراة وكنا نرغب في الفوز ولكن النقطة جيدة".

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وواصل "أتحسر كثيرا على ضياع الفرصة التي سنحت لي، تمنيت لو سجلتها لي تصبح المباراة أسهل على زملائي. لعبتها من فوق الحارس ولكنه تمكن من التصدي لها".

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وتابع "دافعنا كمجموعة بشكل قوي ونتمنى أن نكون أفضل في المباراة المقبلة. لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم بالطبع".

وأتم "سنركز بشكل أكبر في المباراة المقبلة لزيادة أسهمنا في التأهل لدور الـ16".

ويلعب منتخب تونس مباراته الثانية ضد أستراليا في 26 نوفمبرعلى استاد الجنوب.

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