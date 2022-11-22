تشكيل المكسيك - أوتشوا يظهر للمرة الثالثة في كأس العالم أمام بولندا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:28

كتب : إسلام أحمد

أوتشوا - المكسيك - البرازيل

يبدأ الحارس والقائد جييريميو أوتشوا في حراسة مرمى منتخب المكسيك أمام في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخبان على ملعب 974، في المجموعة التي تضم السعودية والأرجنتين.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي المكسيك ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

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ويشهد التشكيل تواجد 7 لاعبين من الدوري المكسيكي، بالإضافة لـ ثنائي أياكس الهولندي: خورخي سانشيز وإديسون ألفاريز.

ويظهر أوتشوا للمرة الخامسة في كأس العالم وستكون تلك المرة الثالثة التي يكون فيها الحارس الأساسي للتري كولور.

وجاء تشكيل المكسيك:

حراسة المرمى: جييرميو أوتشوا

الدفاع: سيزار مونتيس – هيكتور مورينو – خورخي سانشيز – خيسوس جاياردو

الوسط: إديسون ألفاريز – هيكتور هيريرا – لويس شافيز

الهجوم: أليكسيس فيجا – هنري مارتن – إرفينج لوزانو

وعلى دكة البدلاء: ألفريدو تالافيرا – رودلفوز كوتا – نيستور أراوخو – يوهان فاسكيز – جيراردو أرتيجا – لويس رومو – كارلوس رودريجيز – راؤول خيمينيز – روجيليو فونيس موري – إريك جوتييريز – أوربيلن بينيديا – أندري خواردادو – يوريل أنتونا – روبرتو ألفارادو – كيفين ألفاريز

وأحدث منتخب السعودية المفاجأة في بداية مباريات المجموعة بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

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