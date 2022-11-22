تشكيل بولندا - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام المكسيك

دفع تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لـ بولندا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي أمام المكسيك.

وتواجد فويتشيك تشيزني في حراسة مرمى بولندا في مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات.

ويلعب منتخب بولندا في المجموعة الثالثة بجوار كل من الأرجنتين والسعودية والمكسيك.

وبخوض منتخب بولندا منافسات كأس العالم للمرة العاشرة في تاريخهم.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: بارتوش بريتشينسكي - كاميل جليك - ياكوب كيفيور - ماتي كاش

الوسط: ياكوب كامينسكي - ججيجوش كريخوفياك - سيباستيان شيمانيسكي

الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - نيكولا زاليفسكي

وكان أبرز انجاز للمنتخب البولندي في كأس العالم احتلال المرتبة الثالثة في نسختي 1974 و1982.