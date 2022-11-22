لاوتارو: هزيمة مؤلمة.. خسرنا المباراة بسبب أخطائنا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

وصف لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين أن الهزيمة أمام السعودية في أولى مباريات كأس العالم بالمؤلمة.

وتلقى الأرجنتين هزيمة بهدفين مقابل هدف أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال لاوتارو في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لـ الأرجنتين: "هزيمة مؤلمة. أردنا الفوز في أول مباراة في كأس العالم".

وأضاف "خسرنا المباراة بسبب أخطائنا في الشوط الثاني، هناك دائما تفاصيل تصنع الفارق".

وتابع "كان أمامنا فرصة لإنهاء كل شيء في الشوط الأول. هذا كأس العالم وهذه صفحة وطويناها، ولا يزال لدينا مباراتين".

وحصدت السعودية أول ثلاث نقاط في المجموعة في انتظار باق مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

ولأول مرة منذ 1990، يخسر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

كأس العالم الأرجنتين السعودية
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