ميسي: لا أعذار.. علينا أن نتحد ونتخطى ما حدث أمام السعودية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

ميسي أمام السعودية

شدد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على أن ما حدث أمام السعودية ضربة قاسية للجميع، مشيرا إلى أن الفريق يجب أن يتحد الآن أكثر من أي وقت مضى.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كنا نعلم أن السعودية فريق به لاعبون جيدون، وأنهم يحركون الكرة بشكل جيد ويقدمون خطوطهم كثيرا".

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وأضاف "لقد عملنا على ذلك، لكننا تسرعنا قليلا. لا أعذار، سنكون أكثر اتحادا من أي وقت مضى".

وواصل "هذه المجموعة قوية وأظهرت ذلك، إنه وضع لم نمر به لفترة طويلة. الآن نحن يجب أن تظهر أن هذه مجموعة حقيقية".

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وأتم "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة. علينا أن تستعد لما هو قادم وأن نفوز وهذا يعتمد علينا".

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في 26 نوفمبرعلى استاد لوسيل.

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