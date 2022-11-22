ميسي: لا أعذار.. علينا أن نتحد ونتخطى ما حدث أمام السعودية

شدد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على أن ما حدث أمام السعودية ضربة قاسية للجميع، مشيرا إلى أن الفريق يجب أن يتحد الآن أكثر من أي وقت مضى.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كنا نعلم أن السعودية فريق به لاعبون جيدون، وأنهم يحركون الكرة بشكل جيد ويقدمون خطوطهم كثيرا".

اقرأ: كأس العالم - الأرجنتين.. أخبريني كيف تشعرين

وأضاف "لقد عملنا على ذلك، لكننا تسرعنا قليلا. لا أعذار، سنكون أكثر اتحادا من أي وقت مضى".

وواصل "هذه المجموعة قوية وأظهرت ذلك، إنه وضع لم نمر به لفترة طويلة. الآن نحن يجب أن تظهر أن هذه مجموعة حقيقية".

اقرأ: كل ما تريد معرفته عن منتخب الأرجنتين

وأتم "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة. علينا أن تستعد لما هو قادم وأن نفوز وهذا يعتمد علينا".

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد المكسيك في 26 نوفمبرعلى استاد لوسيل.