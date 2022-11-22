سكالوني: كنا مرشحين للفوز لكن هذه الأشياء تحدث في كأس العالم

يبدو ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين ليس متفاجئا بما آلت إليه الأمور أمام السعودية وخسارة أولى مباريات كأس العالم.

وحقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعرف قبل المباراة كيف تلعب السعودية، تجهزنا بشكل جيد وكنا نعلم أنهم يستخدمون خدعة الدفاع المتقدم لكن قرارات الحكم كانت دقيقة جدا".

وأضاف "قبل المباراة الجميع رشحنا للفوز، لكن في كأس العالم يمكن أن تحدث هذه الأشياء. علينا التركيز على الجوانب التي لم تسر على ما يرام".

وواصل "ليس أمامنا سوى المضي قدما، سنحلل الأداء بشكل تفصيلي ونرى كيف استقبلنا تلك الأهداف. كان الشوط الأول في أيدينا وكان بإمكاننا تغيير كل شيء".

وتابع "جميع التغييرات التي قمت بها كان لأسباب فنية، لا يوجد إصابات، معظم اللاعبين بخير".

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

ولأول مرة منذ 1990، يخسر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.