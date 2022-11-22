محمد العويس: لست النجم الأوحد.. واللعب في "أرضنا" منحنا أفضلية

يرى محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية أن اللعب في أرض عربية منح الفريق أفضلية أمام الأرجنتين.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وقال محمد العويس رجل المباراة في تصريحات لقناة الكأس: "كنا في قمة التركيز اليوم ولعبنا مباراة مميزة".

وأضاف "أنا واحد من نجوم المباراة ولكن لست النجم الأوحد فهناك باقي الفريق والاحتياطيين والجهاز الفني والإداري والطبي. الجميع عمل لكي نتحضر للمباراة أمام فريق مرشح للفوز بالبطولة".

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وتابع "حصدنا أهم ثلاث نقاط في مشوارنا".

وواصل "أمامنا مباراتين سنلعبهما بشكل أقوى من هذه المباراة".

وأتم "لعبنا على أرضنا ووسط جمهورنا وهذا شيء يمنحنا أفضلية، أتمنى وأدعي أن تستغل الفرق العربية عامل الجمهور والملعب. نحن كعرب نلعب على أرضنا".

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وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.