ساوثجيت يوضح موقف كين وماجواير من لقاء أمريكا

أوضح جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا حالة هاري ماجواير وهاري كين بعد استبدالهما خلال مباراة إيران بكأس العالم 2022.

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي، حين هزمت إيران 6-2، بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "لقد شعر ماجواير بالألم وأبلغنا قبل الهدف الخامس مباشرة".

وأكمل "بالنظر إلى نتيجة المباراة شعر أنه لا داعي للاستمرار في المباراة".

وأضاف "بخلاف ذلك، لم أر أي شيء يدعو للقلق حول حالة ماجواير".

وتابع "أعتقد أن هاري كين بخير. بدا الأمر وكأنه تدخل سيئ لكنه واصل المباراة".

وأتم مدرب إنجلترا "استبدلته كإجراء احترازي".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الأمريكي يوم الجمعة في ثاني جولات مرحلة المجموعات.

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال بالفوز على إيران 6-2.

وسجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا (مرتان)، وجود بيلينجهام، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.