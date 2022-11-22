مران الأهلي - عودة عبد المنعم.. وانتطام جزئي لحمدي فتحي وعمار حمدي

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر وسيد عبد الحفيظ على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فنيا وإداريا عن المرحلة المقبلة.

وشهد المران الجماعي انتظام عناصر الفريق الأول من اللاعبين الدوليين بعدما اكتفوا أمس بأداء برنامج استشفائي.

ورحب اللاعبون في بداية المران الجماعي بعودة عمار حمدي، لاعب وسط الفريق، للتدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وخاض اللاعبون في بداية المران تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، ومحمود حمدي المختصين بالتأهيل في الفريق.

وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية.

وبدأ عبد المنعم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد المنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرا.

وانتظم حمدي فتحي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن حالة حمدي فتحي الطبية مطمئنة بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.

وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وعاد أيمن أشرف إلى القاهرة بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي أجراها في النمسا وألمانيا مؤخرا؛ ليبدأ من اليوم في تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد له.

وأوضح لدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن أيمن أشرف أنهى الفحوصات الطبية اللازمة والتي جاءت جيدة للاطمئنان على برنامجه التأهيلي والعلاجي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن أيمن أشرف سيخضع لبرنامج تأهيلي منفرد لمدة أسبوع يبدأ في تنفيذه من اليوم، وينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران الفريق اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وانتظم عمار حمدي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن عمار بدأ اليوم العودة تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي أن عمار انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي المحدد له بعد جراحة الصليبي، وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب يتدرج في التدريبات الجماعية وفقا لبرنامج خاص محدد لحين جاهزيته للانتظام بشكل رسمي.

ورحب اللاعبون في بداية المران الجماعي بعودة عمار حمدي للتدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد القادم على ملعب الأهلي we السلام.