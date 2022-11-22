سعود عبد الحميد: فزنا على المرشح الأول لكأس العالم.. وغدا سننسى كل شيء

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - منتخب السعودية

شدد سعود عبد الحميد لاعب منتخب السعودية أن فريقه تعب كثيرا للتواجد في كأس العالم، مشيرا إلى أن الفوز على الأرجنتين دفعة قوية للمستقبل".

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وقال سعود عبد الحميد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أبارك لجماهير السعودية على الفوز، تعبنا لثلاث سنوات من أجل التواجد هنا ونجحنا في الفوز على المرشح الأول للفوز بكأس العالم".

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وأضاف "الفوز على الأرجنتين التي تمتلك أفضل لاعب في العالم سيمنحك دفعة قوية لما هو قادم من أجل التأهل ".

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وتابع "سنفرح اليوم وغدا سننسى كل شيء ونفكر في القادم".

ويلعب منتخب السعودية ضد بولندا في 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

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وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

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