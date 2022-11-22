الشهري: "حرام ما نتأهل" لدور الـ16 بعد الفوز على الأرجنتين

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

صالح الشهري - السعودية - الأرجنتين

شدد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي على أن اللاعبين وثقوا بأنفسهم قبل مواجهة الأرجنتين مشيرا إلى أنهم لم يحسموا التأهل بعد.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وقال صالح الشهري صاحب الهدف الأول في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "وثقنا بأنفسنا قبل المباراة وقلنا أننا على قدر التحدي وأثبتنا ذلك اليوم".

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وأضاف "كمهاجم أريد التسجيل في كل مباراة ومساعدة الفريق، إذا عملت بقوة لتحقيق ما تريد فلا شيء مستحيل".

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وتابع "صحيح أننا حققنا الفوز ولكننا لم نتأهل بعد، سنفرج اليوم ومن الغد سنركز للمباراتين المقبلتين".

وواصل "طموحنا الوصول لدور الـ16، و"حرام" ألا نتأهل بعد فوز اليوم. قادرون على التأهل".

ويلعب منتخب السعودية ضد بولندا في 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية.

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وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

الأرجنتين خسرت مباراة في كأس العالم بعد التقدم في الشوط الأول للمرة الأولى منذ 1930.

وخسر منتخب الأرجنتين المباراة الافتتاحية له في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

ولأول مرة منذ 1990، يسخر التانجو أمام فريق غير أوروبي في كأس العالم وتحديدا أمام الكاميرون.

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السعودية الأرجنتين كأس العالم قطر 2022
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