كرنفال كأس العالم - محمد العويس.. احتياطي مع الهلال وعملاق في المونديال

في مباراة تاريخية انتهت بانتصار السعودية على الأرجنتين، تألق محمد العويس حارس الأخضر وظهر بمستوى رائع.

العويس حصل على رجل المباراة على الرغم من استقبال شباكه لهدف ولكنه تألق في منع أهداف أخرى.

العويس تصدى لخمسة تسديدات.

ومنع انفراد بالمرمى من خارج منطقة الجزاء.

وغطى على الدفاع 10 مرات.

وأخرج كرة بقبضته مرة واحدة.

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من هو محمد العويس؟

أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي لموسم 2017\2018.

انضم العويس إلى الهلال في يناير الماضي، ورغم عدم مشاركته بشكلٍ أساسي مع الزعيم، لكن رينار يواصل التعويل عليه.

شارك في مباراة أوروجواي بكأس العالم 2018 التي خسرها الأخضر بهدفٍ دون رد.