تشكيل تونس - المساكني في الهجوم.. ومعلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الدنمارك

دفع أيمن القادري المدير الفني لـ تونس بيوسف المساكني في الهجوم أمام الدرنمارك في الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء تونس أمام الدنمارك.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح.

الوسط: محمد دراجر - إلياس السخيري - عيسى العيدوني.

أمامهما: علي العابدي - أنيس بن سليمان.

الهجوم: يوسف المساكني - عصام الجبالي.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.