تشكيل تونس - المساكني في الهجوم.. ومعلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الدنمارك
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 14:08
كتب : FilGoal
دفع أيمن القادري المدير الفني لـ تونس بيوسف المساكني في الهجوم أمام الدرنمارك في الجولة الأولى.
ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.
وتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء تونس أمام الدنمارك.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أيمن دحمان.
الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح.
الوسط: محمد دراجر - إلياس السخيري - عيسى العيدوني.
أمامهما: علي العابدي - أنيس بن سليمان.
الهجوم: يوسف المساكني - عصام الجبالي.
ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.
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