تشكيل تونس - المساكني في الهجوم.. ومعلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الدنمارك

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

يوسف المساكني

دفع أيمن القادري المدير الفني لـ تونس بيوسف المساكني في الهجوم أمام الدرنمارك في الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء تونس أمام الدنمارك.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح.

الوسط: محمد دراجر - إلياس السخيري - عيسى العيدوني.

أمامهما: علي العابدي - أنيس بن سليمان.

الهجوم: يوسف المساكني - عصام الجبالي.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.

تونس كأس العالم الدنمارك
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم - محمد العويس.. احطياتي في الهلال وعملاق في المونديال السعودية تكتب التاريخ.. نهاية سلسلة لا هزيمة الأرجنتين الشمس تتلون بالأخضر ثلاثي المغرب جاهز لمواجهة كرواتيا تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء جنون في لوسيل.. السعودية تضرب الأرجنتين مرتين في 5 دقائق مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم - محمد العويس.. احطياتي في الهلال وعملاق في المونديال 5 دقيقة | قطر 2022
ذا أثليتك: جوارديولا يوافق على توقيع عقد جديد مع سيتي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السعودية تكتب التاريخ.. نهاية سلسلة لا هزيمة الأرجنتين 16 دقيقة | قطر 2022
الشمس تتلون بالأخضر 29 دقيقة | قطر 2022
تشكيل تونس - المساكني في الهجوم.. ومعلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الدنمارك 37 دقيقة | قطر 2022
ثلاثي المغرب جاهز لمواجهة كرواتيا 59 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء ساعة | قطر 2022
جنون في لوسيل.. السعودية تضرب الأرجنتين مرتين في 5 دقائق ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق