ثلاثي المغرب جاهز لمواجهة كرواتيا

اكتملت صفوف منتخب المغرب قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية للفريق في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب مباراته الأولى بمونديال قطر أمام كرواتيا ضمن المجموعة السادسة يوم الأربعاء.

وشارك الثلاثي إلياس الشاعر وسليم أملاح وزكريا أبو خلال في مران يوم الثلاثاء بشكل طبيعي، بعد الشفاء من إصابات مختلفة.

الثلاثي لم يشارك بشكل كامل في تدريبات المغرب منذ الوصول إلى قطر قبل أيام.

بذلك أصبح الثلاثي متاحا أمام وليد الركراكي مدرب المغرب من أجل المشاركة أمام كرواتيا.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويلعب المنتخب البلجيكي ضد نظيره الكندي في الجولة الأولى يوم الأربعاء أيضا.

وانطلق المونديال يوم الأحد في قطر.

في اليوم الأول خسرت قطر المستضيفة من الإكوادور 0-2.

في اليوم الثاني انتصرت إنجلترا على إيران 6-2 وهولندا على السنغال 2-0، فيما تعادلت ويلز مع الولايات المتحدة بهدف لمثله.