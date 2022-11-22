تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

الدنمارك

أعلن كاسبر هيوملاند مدرب منتخب الدنمارك تشكيل فريقه لمواجهة تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وتواجد ميكيل دامسجارد ومارتن برايثويت على مقاعد البدلاء مع اعتماد الدنمارك على ثلاثة مدافعين.

أخبار متعلقة:
جنون في لوسيل.. السعودية تضرب الأرجنتين مرتين في 5 دقائق مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم

وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - سيميوني كيير - يواكيم مايلي.

خط الوسط: توماس ديلاني - كريستيان إريكسين - بيير إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: أندرياس أولسن - كاسبر دولبرج

الدنمارك تونس كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
ثلاثي المغرب جاهز لمواجهة كرواتيا جنون في لوسيل.. السعودية تضرب الأرجنتين مرتين في 5 دقائق مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم إصابة نونيز لن تحرمه من مواجهة كوريا كأس العالم: مؤتمر قائد اليابان: نمثل آسيا بالكامل.. والاحتراف أثر بالإيجاب على لاعبينا مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(2) السعودية.. العويس يتعملق
أخر الأخبار
ثلاثي المغرب جاهز لمواجهة كرواتيا 11 دقيقة | قطر 2022
تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء 15 دقيقة | قطر 2022
جنون في لوسيل.. السعودية تضرب الأرجنتين مرتين في 5 دقائق 34 دقيقة | قطر 2022
مدرب السنغال ينتقد العقم الهجومي أمام هولندا ويوضح تأثير غياب ماني ساعة | قطر 2022
جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران ساعة | قطر 2022
عشر دقائق تكفي.. ميسي يسجل أمام السعودية ويدخل تاريخ كأس العالم ساعة | قطر 2022
إصابة نونيز لن تحرمه من مواجهة كوريا ساعة | قطر 2022
كأس العالم: مؤتمر قائد اليابان: نمثل آسيا بالكامل.. والاحتراف أثر بالإيجاب على لاعبينا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق