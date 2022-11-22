تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 13:41
كتب : FilGoal
أعلن كاسبر هيوملاند مدرب منتخب الدنمارك تشكيل فريقه لمواجهة تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.
ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.
وتواجد ميكيل دامسجارد ومارتن برايثويت على مقاعد البدلاء مع اعتماد الدنمارك على ثلاثة مدافعين.
وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - سيميوني كيير - يواكيم مايلي.
خط الوسط: توماس ديلاني - كريستيان إريكسين - بيير إيميل هويبيرج.
خط الهجوم: أندرياس أولسن - كاسبر دولبرج
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