تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء

أعلن كاسبر هيوملاند مدرب منتخب الدنمارك تشكيل فريقه لمواجهة تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

وتواجد ميكيل دامسجارد ومارتن برايثويت على مقاعد البدلاء مع اعتماد الدنمارك على ثلاثة مدافعين.

وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - سيميوني كيير - يواكيم مايلي.

خط الوسط: توماس ديلاني - كريستيان إريكسين - بيير إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: أندرياس أولسن - كاسبر دولبرج