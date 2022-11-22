جنون في لوسيل.. السعودية تضرب الأرجنتين مرتين في 5 دقائق

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

السعودية - الأرجنتين - كأس العالم

دخل منتخب السعودية الشوط الثاني أمام الأرجنتين بكل قوة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022 والمقامة في قطر.

ثلاث دقائق فقط بعد بداية الشوط، وضغط نواف العابر على ليونيل ميسي لتصل الكرة إلى صالح الشهري الذي راوغ أوتاميندي وسدد تسديدة أرضية على يسار مارتينيز.

الهدف جاء من التسديدة الأولى للسعودية على مرمى الأرجنتين.

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وبينما انتظر الجميع الهجوم من الأرجنتين لأجل الهدف الثاني، فاجئ سالم الدوسري الجميع بالهدف الثاني بعد مراوغة لدفاع الأرجنتين وتسديدة قوية سكنت شباك مارتينيز.

خمس دقائق فقط هو الفاصل بين الهدفين لتكون أسرع ثنائية في تاريخ السعودية خلال كأس العالم.

وأصبح سالم الدوسري ثاني الهدافين التاريخيين للسعودية في كأس العالم برصيد هدفين، خلف سامي الجابر صاحب الثلاثة أهداف.

يذكر أن منتخب الأرجنتين لديه سلسلة من 36 مباراة بدون هزيمة حتى الآن.

وأصبح منتخب السعودية أول منتخب يسجل هدفين أمام الأرجنتين في آخر 24 مباراة.

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