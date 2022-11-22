جريليش يوضح سبب احتفاله أمام إيران

أوضح جاك جريليش جناح إنجلترا إنه كان يسعى للتسجيل في كأس العالم للاحتفال بالطريقة التي وعد بها أحد مشجعي مانشستر سيتي الصغار.

وكان فينلي مشجع سيتي البالغ من العمر 11 عاما قد التقى بجريليش في أكاديمية سيتي لكرة القدم، وسمح له جاك باختيار طريقة احتفاله بهدفه القادم، وبالفعل نفذ جريليش وعده بعدما احتفل بنفس الطريقة بعد تسجيله الهدف السادس خلال فوز إنجلترا بنتيجة 6-2 على إيران.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قلت للمشجع الصغير إنني سأحتفل كما يريد حين أسجل".

وأضاف "لا أعلم إذا كان أعجبه الاحتفال ولكي أكون صريحا أنا لا أرقص بشكل جيد إلا إذا كان في وقت متأخر من الليل".

وواصل "كان علي أن أفعل ذلك وأعتقد أنه كان سعيدا في منزله لأن الاحتفال حدث في كأس العالم بدلا من الدوري الإنجليزي".

For you Finlay ❤️ pic.twitter.com/BomJEA0oy6 — Jack Grealish (@JackGrealish) November 21, 2022

يذكر أن شقيقة جاك جريليش مصابة بالشلل الدماغي مثل المشجع الصغير.

تواجدت هولي وعائلة جريليش في ملعب خليفة الدولي الذي شهد أول أهداف جريليش في كأس العالم بعد مشاركته كبديل مع زميله فيل فودين في الشوط الثاني.

وأوضح لاعب سيتي "كانت شقيقتي الصغرى هنا في المدرجات ورأيتها وعانقتها".

وأكمل "كانت عائلتي كلها هنا وهذا شيء رائع وكنت أحلم بالتسجيل في كأس العالم عندما كنت صغيرا، وفعلت ذلك فهذا أمر لا يصدق".

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.

وسجّل أهداف إنجلترا: جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا (مرتين)، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.