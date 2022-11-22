إصابة نونيز لن تحرمه من مواجهة كوريا

تنفس داروين نونيز مهاجم أوروجواي الصعداء بعدما نجا من إصابة كادت تحرمه من المشاركة في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم 2022.

ويفتتح منتخب أوروجواي مبارياته في المونديال بمواجهة كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة يوم الخميس.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن نونيز تعرض لإصابة أثناء تدريب منتخب أوروجواي.

وأوضح التقرير أن مهاجم ليفربول أصيب في الكاحل، قبل أن يحتاج إلى تدخل الجهاز الطبي.

وتمكن نونيز من العودة إلى التدريب مع بقية الفريق بعد فحصه وتأكد سلامته.

ويتواجد منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الثامنة رفقة البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

وانطلق المونديال يوم الأحد في قطر.

في اليوم الأول خسرت قطر المستضيفة من الإكوادور 0-2.

في اليوم الثاني انتصرت إنجلترا على إيران 6-2 وهولندا على السنغال 2-0، فيما تعادلت ويلز مع الولايات المتحدة بهدف لمثله.