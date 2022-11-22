كأس العالم: مؤتمر قائد اليابان: نمثل آسيا بالكامل.. والاحتراف أثر بالإيجاب على لاعبينا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 12:05

كتب : FilGoal

مايا يوشيدا - اليابان

شدد مايا يوشيدا لاعب منتخب اليابان على أن فريقه سيمثل آسيا بالكامل خلال كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة ألمانيا في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي.

اقرأ: معلومات عن يوشيدا وجميع لاعبي اليابان في كرنفال FiGoal.com لكأس العالم 2022.

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وقال يوشيدا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن نتحسن كثيرا ونسير على الطريق الصحيح وكما تعلمون لدينا الكثير من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية والمنتخب يستفيد من المحترفين في الدوري الإنجليزي".

وتابع "نريد أن يكون لدينا لاعبين أكثر في الدوري الإنجليزي وأنا على يقين أن التجارب الاحترافية في النهاية تؤثر على اللاعبين بالإيجاب".

وأضاف "بكل تأكيد ستكون مواجهة ألمانيا صعبة وسنحتاج إلى اللعب بشكل منظم".

وأتم "رأينا مباراتي قطر وإيران والنتائج المخيبة التي تحققت للمنتخبات الآسيوية ونحن نمثل اليابان لكن في نفس الوقت نمثل آسيا بالكامل".

ويقع منتخب اليابان في المجموعة الخامسة بجانب كل من ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

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