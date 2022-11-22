منتخب ألمانيا يعلن غياب نجمه أمام اليابان

أعلن منتخب ألمانيا غياب نجمه ليروي ساني عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم 2022 ضد اليابان.

ويفتتح المانشافت مبارياته في المونديال بمواجهة اليابان ضمن المجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان مقتضب: "ساني سيغيب عن مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان بسبب مشكلة في الركبة".

ولم يعلن الاتحاد الألماني عن مدة غياب جناح بايرن بالتحديد، وسط توقعات بعودته قبل لقاء إسبانيا يوم الأحد المقبل.

ويلعب منتخب ألمانيا مباراته الثالثة في المجموعة ضد كوستاريكا يوم الخميس التالي.

وانطلق المونديال يوم الأحد في قطر.

في اليوم الأول خسرت قطر المستضيفة من الإكوادور 0-2.

في اليوم الثاني انتصرت إنجلترا على إيران 6-2 وهولندا على السنغال 2-0، فيما تعادلت ويلز مع الولايات المتحدة بهدف لمثله.

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