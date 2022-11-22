تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا يقودان الهجوم أمام السعودية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تشكيل فريقه الذي سيواجه السعودية بعد قليل.

ويفتتح الأرجنتين مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة السعودية على كأس لوسيل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقود ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا اختيارات سكالوني في افتتاح مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2022.

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وشهد التشكيل مشاركة ثلاثي في وسط الملعب مكون من بابو جوميز ورودريجو دي بول وليوناردو باريديس.

ويلتقي فريقي بولندا والمكسيك في حسابات نفس المجموعة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

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وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: ليوناردو باريديس - رودريجو دي بول -أليخاندرو جوميز

الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - أنخيل دي ماريا

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