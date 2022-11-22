مواعيد مباريات اليوم 22 نوفمبر 2022 - مواجهتين عربيتين في كأس العالم على القنوات المفتوحة

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وبدأ منتخبين عربيين مبارياتهما في البطولة.

المجموعة الثالثة

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الأرجنتين × السعودية - الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 وقناة بي إن سبورتس المفتوحة.

المكسيك × بولندا - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1.

المجموعة الرابعة

الدنمارك × تونس - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 وقناة بي إن سبورتس المفتوحة.

فرنسا × أستراليا - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

قطر 2022 كأس العالم 2022 تونس السعودية الأرجنتين فرنسا
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