مواعيد مباريات اليوم 22 نوفمبر 2022 - مواجهتان عربيتان في كأس العالم على القنوات المفتوحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وبدأ منتخبين عربيين مبارياتهما في البطولة.

المجموعة الثالثة

الأرجنتين × السعودية - الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 وقناة بي إن سبورتس المفتوحة.

المكسيك × بولندا - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1.

المجموعة الرابعة

الدنمارك × تونس - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 وقناة بي إن سبورتس المفتوحة.

فرنسا × أستراليا - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 2.

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