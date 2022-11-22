تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ سواء فاز بـ كأس العالم أو لا

اختار تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة المرشحين المفضلين لنيل لقب كأس العالم 2022.

وجاء ذلك خلال حدث ترويجي لـ "بانكو دي سانتاندير"أقيم في برشلونة اليوم وظهر فيه تشافي هيرنانديز.

وقال تشافي: "توقعي هو وصول الأرجنتين والبرازيل إلى نصف النهائي أو النهائي. أتمنى لـ نيمار جونيور وليونيل ميسي التوفيق".

وأضاف "إسبانيا؟ سيظهر بشكل جيد في البطولة، لديهم لويس إنريكي الذي هو قائد بالفطرة، أنا متفائل وأتوقع كأس عالم رائع لـ إسبانيا وأتوقع أن يذهبوا بعيدا".

وعن ليونيل ميسي، أوضح "أرى أنه متحمسا للغاية، قد تكون هذه آخرمونديال له، بالنسبة لي هو الأفضل في العالم وفي التاريخ. يمكن مقارنته بمارادونا وبيليه ودي ستيفانو، وسيكون رقم 1 سواء فاز بكأس العالم أو لا".

وواصل "أرى ليو قويًا للغاية في الأشهر الستة الماضية، لقد رأينا أفضل ميسي مرة أخرى الذي يحدث فرقًا كما أنه يعمل تحت قيادة ليونيل سكالوني بشكل جيد للغاية".

وتابع "أنا ذاهب إلى قطر من 25 إلى 30 نوفمبر، أنا متحمس بشكل خاص بشأن مباراة إسبانيا وألمانيا".

ويواجه إسبانيا منافسه ألمانيا الأحد المقبل 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات في التاسعة مساء.