كأس العالم - جاريث بيل: سعيد بهدفي في أمريكا لكني كنت أود الفوز

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

ويلز - أمريكا - جاريث بيل

تمنى جاريث بيل قائد منتخب ويلز أن يحقق الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة التي انتهت بالتعادل بينهما في كأس العالم.

جاريث بيل

النادي : لوس أنجلوس

ويلز

وتعادل منتخب ويلز مع أمريكا بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وقال جاريث بيل عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنا نركز جيدا على هذه المباراة، الشوط الأول لم يكن جيدا ولكن في الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات والأمور تعدلت للأفضل".

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وأضاف "قاتلنا بشكل جيد واستطعنا العودة والتعادل وكنا نقترب من تحقيق الفوز".

وواصل "كان يجب أن نعيد تنظيم الفريق داخل الملعب من أجل تسجيل التعادل، وبعدما فعلنا ذلك ظهرنا بالوجه الآخر".

وأكمل "يسرني دائما أن أسدد ركلات الجزاء وشعور رائع أن أسجل في كأس العالم ولكني كنت أريد الفوز بالنقاط الثلاثة".

وأشار "نتمتع بثقة كبيرة والآن سوف نتعافى ونستعد للمباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "دائما علينا أن نحاول بكل ما في وسعنا للتأهل إلى دور الـ16".

ويلعب منتخب ويلز في المباراة المقبلة ضد إيران يوم 25 نوفمبر الجاري.

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