57 دقيقة حتى الآن.. كولينا يفسر الأرقام المهولة للوقت المحتسب بدلا من الضائع

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

كولينا

تحدث بييرلويجي كولينا الحكم الإيطالي الشهير ورئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مسألة طول الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مباريات كأس العالم.

وقال كولينا في تصريحاته لـ "إي إس بي إن": "ما فعلناه بالفعل في روسيا (2018) كان يستهدف حساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة".

وأضاف "قلنا للجميع ألا يندهشوا إذا رأوا الحكم الرابع يرفع لوحته برقم كبير مثل 6 أو 7 أو 8 دقائق".

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وأوضح "إذا أردت وقت لعب أكثر نشاطا، يجب أن تستعد لرؤية أرقام كهذه في الوقت الضائع. فكر بمباراة شهدت 3 أهداف، الاحتفال عادة يأخذ دقيقة أو دقيقة ونصف، وبتسجيل 3 أهداف أنت تفقد 5 أو 6 دقائق".

وتابع كولينا "ما نريده هو حساب الوقت المهدر بشكل دقيق في نهاية كل شوط، ويمكن للحكم الرابع أن يحتسبه، قمنا بذلك في روسيا ونتوقع نفس النجاح في قطر".

وواصل "أنا لا أتحدث عن تدخلات تقنية الفيديو، فحكام الفيديو المساعدون هم من يحتسبونه بطريقة دقيقة للغاية".

واختتم "حتى حينما كنت حكما، كانت المعلومة عن ذلك الوقت تأتي من الحكم الرابع، فأنت كحكم ساحة يجب أن تركز أكثر على ما يحدث في المباراة. الحكم الرابع يمنحك الوقت التقريبي وأنت من يقرر".

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وانطلق الحديث عن ذلك الأمر بعد مباراة إنجلترا وإيران التي شهدت احتساب 24 دقيقة، بواقع 14 في الشوط الأول و10 في الثاني.

مجموع الوقت بدل الضائع وصل إلى 57 دقيقة في البطولة حتى الآن خلال 4 مباريات، بواقع 13 دقيقة في مباراة الولايات المتحدة وويلز (4 و 9 على الترتيب)، و10 دقائق في مباراة هولندا والسنغال (2 و8 على الترتيب)، و10 دقائق في مباراة قطر والإكوادور (5 و5 على الترتيب).

بييرلويجي كولينا
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