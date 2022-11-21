هدف أول بعد 64 عاما.. جاريث بيل رجل مباراة ويلز وأمريكا

فاز جاريث بيل قائد ويلز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبه أمام أمريكا في دور المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

تحصل بيل على ركلة جزاء بعد عرقلة من والكر زيميرمان في الدقيقة 81.

وسجل بيل هدف تعادل ويلز أمام أمريكا في الدقيقة 82 على يسار تورنر حارس المرمى.

وبات جاريث بيل بذلك رابع لاعب في في تاريخ ويلز يسجل هدفا في كأس العالم.

ماذا قدم بيل في المباراة؟

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 12 من أصل 23

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الفوز بالصراعات الهوائية: 2

فقد الاستجواذ: 13

ويشارك منتخب ويلز في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد وصوله ربع نهائي نسخة 1958 في السويد.

وسجل منتخب ويلز وقتها أربعة أهداف عن طريق ثلاثة لاعبين.

وأحرز المنتخب الويلزي في نسخة 1958 أهدافه عن طريق جون تشارلز وإيفور آلتشارش وتيري ميدوين.

ونجح آلتشارش في تسجيل هدفين لويلز الأول كان في التعادل أمام المكسيك والآخر في الفوز على المجر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقع منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وإيران وإنجلترا.

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