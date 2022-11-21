تشواميني يوضح أسباب تفضيل الانتقال لـ ريال مدريد عن ليفربول

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

أوريليان تشواميني

أوضح أوريلين تشواميني لاعب فرنسا وريال مدريد سبب رفضه الانتقال إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية.

تشواميني ارتبط بالانتقال إلى الريدز بداية الصيف بل بالفعل جرت مناقشات لكن في الأخير انتقل اللاعب الفرنسي إلى ريال مدريد.

وقال تشواميني في تصريحات لـ "لو بارزيان": "الانتقال لـ ليفربول؟ كانوا أول من تحدثوا معي وجرت بيننا مناقشات".

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وأضاف "لكن إذا أردت تحقيق أشياء عظيمة، وتتويج مسيرتك الرياضة لا يوجد أفضل من فعلها داخل ريال مدريد لذلك لم أتردد للحظة".

وانتقل تشواميني إلى ريال مدريد في الصيف قادما من موناكو الفرنسي في صفقة كلفت 80 مليون يورو.

وحضر تشواميني في القائمة النهائية لـ فرنسا المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

تشواميني (22 عاما) شارك الموسم الحالي مع ريال مدريد في 18 مباراة وصنع 3 أهداف.

وخاض تشواميني بقميص منتخب فرنسا 14 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

أورلين تشواميني ريال مدريد ليفربول
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