جاريث بيل رابع لاعب يسجل لـ ويلز في تاريخ كأس العالم

افتتح جاريث بيل أهداف منتخب ويلز في كأس العالم قطر 2022 بهدف من ركلة جزاء في شباك الولايات المتحدة الأمريكية.

جاريث بيل النادي : لوس أنجلوس ويلز

تحصل بيل على ركلة جزاء بعد عرقلة من والكر زيميرمان في الدقيقة 81.

وسجل بيل هدف تعادل ويلز أمام أمريكا في الدقيقة 82 على يسار تورنر حارس المرمى.

وبات جاريث بيل بذلك رابع لاعب في في تاريخ ويلز يسجل هدفا في كأس العالم.

ويشارك منتخب ويلز في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد وصوله ربع نهائي نسخة 1958 في السويد.

وسجل منتخب ويلز وقتها أربعة أهداف عن طريق ثلاثة لاعبين.

وأحرز المنتخب الويلزي في نسخة 1958 أهدافه عن طريق جون تشارلز وإيفور آلتشارش وتيري ميدوين.

ونجح آلتشارش في تسجيل هدفين لويلز الأول كان في التعادل أمام المكسيك والآخر في الفوز على المجر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقع منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وإيران وإنجلترا.

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