مؤتمر قائد أستراليا عن مواجهة فرنسا: لا يهم شهرة اللاعبين فجميعنا بشر

شدد ماثيو رايان حارس مرمى وقائد منتخب أستراليا أن جميع اللاعبين بشر ومن يفز في النهاية الأكثر تحضيرا للمباراة.

منتخب أستراليا أمام مهمة صعبة في مواجهة بطل العالم فرنسا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال ريان في المؤتمر الصحفي: "نحن ندخل المباراة بعقلية موحدة: لا يهم من سنواجه، نحن نكن لجميع المنتخبات نفس القدر من الاحترام".

وأضاف "نحن لا نقلل من شأن أي منتخب لكن في الوقت ذاته لا نبالغ في تقدير أحد، هذا تحد حقيقي لكنها الخطوة الأهم في الاستعداد للمباريات".

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وتابع "نعلم جميعا أننا سنواجه بعض اللاعبين الجيدين لكننا جميعا بشر الأمر فقط يتعلق بالاستعداد للمباراة وفعل كل ما لدينا".

وتابع "إذا فعلنا كل شيء كما خططنا، فلدينا فرصة حقيقية للفوز بمباراة الغد".

وبخوض الحارس صاحب الـ30 عاما يخوض كأس العالم لثالث مرة في مسيرته، لكن هذه المرة كقائد للمنتخب.

ويتواجد منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وفرنسا وتونس.