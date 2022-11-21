كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كرواتيا.. القنوات الناقلة والمعلق
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 22:38
كتب : FilGoal
يستعد منتخب المغرب لمواجهة قوية أمام كرواتيا في در المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.
وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم 23 نوفمبر الجاري.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.
وتلعب المباراة على ستاد البيت.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.
ويعلق على اللقاء جواد بدة.
ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
لعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.
انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.
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