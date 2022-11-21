كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كرواتيا.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

المغرب أمام كرواتيا - كأس العالم

يستعد منتخب المغرب لمواجهة قوية أمام كرواتيا في در المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق كرة طائرة - رابع انتصارات الأهلي والزمالك في دوري السيدات

موعد المباراة والقنوات الناقلة

Morocco World Cup 2022 squad guide: Full fixtures, group, ones to watch, odds and more | The Independent

تقام المباراة يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على ستاد البيت.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ويعلق على اللقاء جواد بدة.

ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

لعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.

انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.

المغرب كرواتيا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
ابن الرئيس لا يكفي جاريث بيل رابع لاعب يسجل لـ ويلز في تاريخ كأس العالم مؤتمر قائد أستراليا عن مواجهة فرنسا: لا يهم شهرة اللاعبين فجميعنا بشر كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق كرنفال كأس العالم - ابن الرئيس يسجل.. وياه يهز شباك ويلز ويكتب التاريخ كين: ليس من السهل الفوز بسداسية في أول مباراة لـ كأس العالم
أخر الأخبار
تشواميني يوضح أسباب تفضيل الانتقال لـ ريال مدريد عن ليفربول 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ابن الرئيس لا يكفي 19 دقيقة | قطر 2022
جاريث بيل رابع لاعب يسجل لـ ويلز في تاريخ كأس العالم 30 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر قائد أستراليا عن مواجهة فرنسا: لا يهم شهرة اللاعبين فجميعنا بشر 43 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كرواتيا.. القنوات الناقلة والمعلق 45 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال 53 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق 54 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق